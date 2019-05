L'Europa parla italiano : la Virtus Bologna trionfa in Champions : L'Europa del basket si tinge d'azzurro: dopo il trionfo in Europe Cup della Dinamo Sassari, oggi è arrivato il bis targato Bologna. La Virtus, battendo 73-61 in finale il Tenerife, ha alzato al cielo ...

La voce della Politica Rapolla - Incontro con la candidata all'Europarlamento Grazia Maria Gemma : Il Tour dei candidati del M5S all'Europarlamento fa tappa anche in Basilicata con l'Incontro che la capolista Chiara Maria Gemma terrà nella città di Rapolla domenica 5 Maggio alle ore 17:30 presso l'...

'24h Europe' - un doc con sessanta ragazzi per parlare d'Europa : Disoccupati, sognatori, nazionalisti, studenti, privilegiati, religiosi. sessanta ragazzi tra i 18 e i 30 anni, provenienti da 26 Paesi dell'Unione europea, sono i protagonisti del documentario 24H ...

Europee : Di Maio - Europarlamento parcheggio trombati politica : Roma, 02 mag 13:23 -, Agenzia Nova, - "Il tema vero delle elezioni Europee è quanta gente andrà a votare e questo dipenderà dalla percezione di quanto sia stato utile il Parlamento..., Rin,

Mantova. I valori dell’Europa oggi : ne parla il generale che difese Sarajevo : A pochi giorni dalla ricorrenza e dalle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea organizza

L'Europarlamentare Paolocci e Massimo D'Alema lunedì a Brindisi : Alle 16:00, presso il Palazzo di Città, saranno ospiti del sindaco, Riccardo Rossi, e della giunta per parlare di 'economia circolare', innovazione tecnologica e tutela dell'ambiente per un nuovo ...

"Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca" : il cortometraggio del Parlamento europeo verso le elezioni : "Si dice che nasciamo soli, ma non è così. Ognuno può fare la differenza". Attraverso le parole di questa ragazzina, narratrice del cortometraggio 'Scegli il tuo futuro', il Parlamento europeo fa appello ai cittadini in vista delle elezioni di maggio. Il tema della nascita è centrale nel filmato diretto da Frédéric Planchon. Nel cortometraggio sono documentati i momenti intensi, belli e fragili che ...

Vitalizi in Europa - arriva lo stop dal Parlamento. Ferrara : 'Una vittoria per il M5s' : Basta Vitalizi anche in Europa . Il Parlamento europeo ha applicato agli ex eurodeputati italiani la riduzione degli assegni deliberata da Camera e Senato. Questa una grandissima vittoria per il ...

Tutta Europa si parla : appuntamento l'11 maggio per 17mila cittadini europei : Si sono chiuse le iscrizioni a Europe Talks e a L'Italia si parla. Ed è stato un successo: oltre 17mila cittadini europei, la maggior parte da Germania Austria e proprio Italia hanno scelto di partecipare a questo evento di incontro con cittadini Ue di idee politiche diverse. E a questi 17mila vanno aggiunti altri 2200 italiani che hanno deciso di iscriversi a L'Italia si parla, l'evento in lingua italiano per incontrare qualcuno che la ...

A Les Mots si parla di Europa : ospite il campione paraolimpico Daniele Cassioli : Il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste organizza un evento, in programma il 23 aprile 2019, alle ore 16, ad Aosta.

Londra capitale del calcio - Champions ed Europa League parlano inglese : la geografia delle semifinali europee : Si sono chiusi due giorni importanti per il calcio europeo, si sono disputate partite che hanno regalato clamorose sorprese in Champions League ed Europa League, in attesa delle semifinali è il momento di effettuare un bilancio. Il percorso delle italiane è stato deludente, le ultime due squadre rimaste, Juventus e Napoli sono state eliminate rispettivamente da Ajax e Arsenal. La fiducia del calcio italiano era rivolta principalmente alla ...

Europarlamento - le ultime proiezioni confermano ?il mancato sfondamento dei sovranisti : Anche le ultime proiezioni sul futuro Europarlamento, comprensive del voto dei britannici, confermano che i popolari e i socialisti non avranno assieme la maggioranza dei seggi per la prima volta...