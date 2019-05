Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) E' un vero e propriola morte diSolazzo, il cooperante fiorentino di 31 anni rimercoledì 1° maggio nel suo appartamento sull'Isola di Fogo (). Il giovane è morto dissanguato e gli inquirenti propendono per l'domestico: si sarebbe ferito da solo. I genitori e la sorella, però, considerano improbabile questa ipotesi.La morte per dissanguamento, agronomo esperto, era arrivato sull'isola di Fogo lo scorso novembre. Era esperto di missioni e, in passato, era stato anche in Angola. Astava seguendo un progetto per la Cospe (una Onlus con sede a Firenze) e stava aiutando i contadini del posto a sviluppare una forma di turismo eco-sostenibile.La mattina del primo maggio è stato rimorto dissanguato nella sua abitazione di Sao Filipe (dove viveva da solo). Era in bagno, in una pozza di sangue. I primi risultati ...

Noemithestar : Il giallo di David, trovato senza vita a Capo Verde: la famiglia non crede all'incidente - infoitestero : Il giallo di Capo Verde, come è morto David? La famiglia: 'Improbabile un incidente' - LucaColucci1 : RT @TgrRaiToscana: Giallo a #Capoverde ancora da chiarire come sia morto il giovane cooperante fiorentino #DavidSolazzo omicidio o incident… -