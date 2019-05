Finanziamenti e bandi della Regione Lazio | come funzionano e perché andrebbero ripensati

teatroecritica

(Di domenica 5 maggio 2019) Roma drena gran parte delle risorse, ma la politica non sembra in grado di invertire questa sorte. Per le residenze, tutte fuori Roma, la spesa è di poco più di 100mila euro. D'altronde, a gravare ...

andreapox : La situazione di Dominio Pubblico è solo una delle tante spie che ci fanno riflettere che, nonostante la legge regi… - PAsproni : RT @infogiovaniroma: Come immagini il museo dei futuro? Con Playable Museum Award da @MuseoMariniFi in palio 10mila euro per realizzare il… - mortileo : RT @Sarti_Davide: BUSINESS #IMMIGRAZIONE - NO MONEY, NO BANDI Direttore @CaritasItaliana 'Caritas non si sentono più di partecipare ai band… -