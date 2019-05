blogo

(Di domenica 5 maggio 2019)Qualche giorno fa vi abbiamo documentato di una presunta fuga didalla sua attuale fidanzata Francesca de Andrè con l'esplosiva influencertramite alcuni scatti pubblicati nel settimanale Oggi. Aviene ripreso il caso in compagnia di Daniele Interrante e did', opinionista del programma condotto da Barbara d'Urso.Quest'ultimo è entrato in merito alla discussione lanciando uno scoop che, se confermato, aprirebbe nuovi scenari: Ho fatto mettere dei miei amici fotografi sotto casa di Francesca De Andrè.è andato a cena con, sono andati a ballare a Milano, li hanno visti amici miei e pare che siano tornati a casa di Francesca. La mattina sono usciti da quel portone, poi sono tornati lì e sono rimasti tre ore e mezza. "Avranno giocato a scopa, a carte?" commenta ironicamente Karina Cascella ...

nico_lai93 : RT @domenicalive: Cosa hanno combinato Antonella Mosetti, Roberto Alessi e Biagio d'Anelli insieme nella #cabinarossa di #DomenicaLive http… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Avrà qualche scooooop Biagio D'Anelli nella #cabinarossa di #DomenicaLive? - gossipblogit : Biagio D'Anelli a Domenica Live: 'Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni si frequentano da un… -