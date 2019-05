Atletica | maratona – Catherine Bertone chiude 7ª a Praga | 9ª Elisa Stefani

Atletica – Maratona di Praga : Catherine Bertone attesa al via alla vigilia del suo 47° compleanno : Le sensazioni di Catherine Bertone alla vigilia della sua partecipazione alla Maratona di Praga Una vita di corsa per Catherine Bertone, attesa al via domenica 5 maggio nella Maratona di Praga. All’indomani della gara festeggerà 47 anni di età, ma nella passata stagione ha recitato ancora un ruolo da protagonista in azzurro, con l’ottavo posto individuale agli Europei di Berlino e la medaglia d’argento insieme al team italiano. La ...

Atletica – Mezza maratona di Padova : bene Faniel e Dossena : Faniel vola in 1h00:53 alla Mezza maratona di Padova: bene anche Sara Dossena, seconda al traguardo Grande prova di Eyob Faniel nella Mezza maratona a Padova. Il 26enne delle Fiamme Oro corre in 1h00:53 e diventa il quinto italiano di sempre sui 21,097 chilometri, con il miglior crono di azzurro dal 2002, a soli 33 secondi dal record nazionale. Per il vicentino allenato da Ruggero Pertile c’è un formidabile progresso di oltre un minuto e ...

Atletica – Maratona di Londra : Rachik strepitoso! Polverizzato il primato personale - trionfa Kipchoge : Atletica: Kipchoge si aggiudica la Maratona di Londra, splendida performance di Rachik Straordinaria prestazione di Yassine Rachik nella Maratona di Londra. Il 25enne bergamasco, bronzo europeo a Berlino 2018, è diventato il quarto italiano di sempre in 2h08:05 polverizzando il primato personale di 2h12:09, con il nono posto al traguardo. È il miglior crono di un maratoneta azzurro dal giorno in cui Stefano Baldini firmò il limite ...

Atletica - maratona di Londra; doppietta keniota : vincono Kipchoge e Kosgei : Kipchoge, detentore del record del mondo , 2h01'39', ottenuto lo scorso settembre alla maratona di Berlino, ha viaggiato per 10 km sugli stessi tempi del primato. Gli hanno tenuto testa solo gli ...

Atletica - Daniele Meucci in luce alla Maratona di Amburgo : 2h12 per il toscano e minimo per i Mondiali : Daniele Meucci è tornato in gara alla Maratona di Amburgo, a tre settimane di distanza dal ritiro di Roma (aveva percorso 33 km nella Capitale ma si era dovuto arrendere per dei problemi fisici). L’allievo di Daniele Caimmi ha completato la 42 km per le strade tedesche con il tempo di 2h12:00 chiudendo al quindicesimo posto (secondo europeo, meglio di lui ha fatto solo il turco Mert Girmalegesse in 2h11:07). Il toscano, passato alla mezza ...

Atletica - Eyob Faniel scatenato : 1h00 : 53 nella Mezza Maratona di Padova - italiano più veloce dal 2002! Bene Sara Dossena : Eyob Faniel si è letteralmente scatenato alla Mezza Maratona di Padova e ha terminato la prova con il tempo di 1h00:53 diventando così il quinto italiano di tutti i tempi sulla distanza. Il 26enne è stato semplicemente strepitoso lungo i 21,097 km della città veneta e ha stampato il miglior crono di un azzurro negli ultimi 17 anni, l’allievo di Ruggero Pertile si è migliorato di un minuto e mezzo rispetto al suo personale datato 2018 ...

Atletica – Mezza Maratona di Trieste - Giomi non si sbilancia : “vicenda troppo complicata per dare pareri” : Il parere di Alfio Giomi dopo lo scandalo della Mezza Maratona di Trieste: le parole del presidente FIDAL “Noi l’abbiamo preso stamani dagli organi di stampa. La reazione del nostro Procuratore federale è stata immediata, ha aperto un’indagine e quindi cercheremo di capire cosa è successo“. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, si esprime così sulle polemiche scoppiate per il Trieste Running Festival, la ...

Atletica – Mezza Maratona di Trieste - il Coni si schiera con la FIDAL : il comunicato : Il Coni dà tutto il suo sostegno alla FIDAL per quanto riguarda il caso Mezza Maratona di Trieste Il Coni, in merito alla decisione degli organizzatori della Trieste Running Festival di non ingaggiare atleti africani per la Mezza Maratona, “esprime totale sostegno alla linea d’azione annunciata dalla FIDAL, – con la quale tra l’altro c’è una costante interlocuzione relativa alla rivisitazione del ruolo degli ...

Atletica – Scandalo Mezza Maratona di Trieste - aperta un’inchiesta! Valente sincero : “si recuperi lucidità” : Le parole di Simone Valente dopo lo Scandalo riguardante la Mezza Maratona di Trieste ”La scelta di non invitare gli atleti africani a Trieste per far emergere i problemi legati allo sfruttamento di questi corridori resta ingiustificabile, malgrado le motivazioni degli organizzatori. Se esiste un problema, va affrontato in anticipo per prevenirlo“. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ...

Atleti africani esclusi dalla maratona - la federazione Atletica apre fascicolo. Il caso finisce in Parlamento : ROMA. 'Siamo la federazione che applica già uno ius soli molto avanzato, dove l'uguaglianza e il rispetto sono l'assoluta normalità. Vigileremo con la massima attenzione, verificando i fatti e le ...

Maratona Trieste esclusa ad atleti africani - la federazione Atletica apre fascicolo. Il caso finisce in Parlamento : 'La decisione di escludere gli atleti di colore dalla Maratona della Trieste Run Festival è una macchia per l'Italia nel mondo' afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. ...

Maratona Trieste vietata ad atleti africani - la federazione Atletica apre fascicolo. Il caso finisce in Parlamento : Pioggia di reazioni dopo la decisione degli organizzatori. Fratoianni (Sinistra Italiana) annuncia una interrogazione in Parlamento: "No all'apartheid". Il sottosegretario Giorgetti: "Scelta sbagliata ma attenzione agli scafisti dello sport". la reazione sui social:...

Atletica – Daniele Meucci in gara alla maratona di Amburgo : maratona: Daniele Meucci torna in gara ad Amburgo. L’azzurro in gara domenica 28 aprile Daniele Meucci riparte dalla maratona di Amburgo. L’azzurro correrà domenica 28 aprile sulle strade della città tedesca, a ventuno giorni dal ritiro di Roma dove si è fermato per problemi fisici dopo aver percorso 33 chilometri. Una gara che l’ingegnere pisano aveva preparato con due periodi di raduno all’estero: nelle prime tre settimane di ...