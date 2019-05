Ascolti tv 4 maggio 2019 - ormai Ballando-Amici è come Bartali-Coppi : Ascolti Tv di sabato 4 maggio 2019 . Su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista nella prima parte, segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, da una media di ...

Amici e Ballando con le stelle - ascolti : la "maledizione" della De Filippi al sabato sera contro la Carlucci : sabato sera tabù per Maria De Filippi e Amici. La sfida dello share tra Canale 5 e Raiuno viene vinta ancora da Milly Carlucci e Ballando con le stelle per una incollatura: il 4 maggio il talent vip Rai ha totalizzato 4 milioni di telespettatori con share del 20,2% dalle 20.45 alle 21.55 (segmento T

Ascolti TV sabato 4 maggio 2019 : Ballando batte Amici (di nuovo) : Ascolti TV, Ballando con le stelle trionfa: Milly Carlucci batte Maria De Filippi La serata di sabato 4 maggio 2019 ha visto trionfare di nuovo Milly Carlucci in prima serata. Ballando con le stelle è stato visto ieri sera da circa 4 milioni di persone. Il programma di Rai 1, durante la prima parte (dalle […] L'articolo Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: Ballando batte Amici (di nuovo) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv 4 maggio - Maria De Filippi ancora sconfitta : Amici perde contro Ballando : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti televisivi della giornata di ieri, sabato 4 maggio, che nel prime-time è stata caratterizzata dalla sesta sfida tra "Ballando con le Stelle" condotto da Milly Carlucci e "Amici 18", il talent-show della De Filippi che si avvia verso il gran finale di questa stagione. Un confronto che in queste settimane ha visto trionfare quasi sempre lo show di Raiuno che quest'anno ha recuperato Ascolti, ...

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.56% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.19%) - Amici 3 - 987 mln – 21.22% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

Ascolti Milly Carlucci - Maria De Filippi : Ballando e Amici ancora vicini : Ballando con le stelle, Ascolti 4 maggio: Milly Carlucci vince in share Sesta puntata e sesta sfida televisiva tra Ballando con le stelle e Amici di Maria De Filippi. È un’edizione fortissima quella del programma di Milly Carlucci che sta ottenendo sempre più Ascolti e sta facendo perdere la leadership del sabato sera primaverile alla conduttrice di Canale5. Per Ballando, gli Ascolti ieri sera sono stati questi: Ballando Tutti in Pista ...

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.6% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.2%) - Amici 3 - 987 mln – 21.2% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

Ascolti Tv Sabato 4 maggio Amici o Ballando con le stelle : Ascolti Tv Sabato 4 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Ballando tutti in Pista + Ballando Con Le stelle – milioni e % Rai 2 – The Rookie 1×11-12 1a Tv – milioni e % Bull 1×05 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Sapiens (dalle 21:40) – milioni e % Canale 5 -Amici di Maria De Filippi – milioni e % Rete 4 – Anche gli angeli mangiano fagioli – milioni ...

Ballando contro Amici : Milly ‘prende’ Il Volo - Maria richiama Al Bano con Massimo Ranieri : Milly Carlucci - Maria De Filippi L’accesa sfida tra Ballando con le Stelle e Amici entra nel mese di maggio, con Milly Carlucci intenta a confermarsi in vantaggio e Maria De Filippi in cerca di sorpasso. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni sesta puntata di sabato 4 maggio In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Inizierà la staffetta del ripescaggio, che consentirà ad ...

Ballando contro Amici : Milly ‘prende’ Il Volo - Maria richiama Al Bano con Massimo Ranieri : Milly Carlucci - Maria De Filippi L’accesa sfida tra Ballando con le Stelle e Amici entra nel mese di maggio, con Milly Carlucci intenta a confermarsi in vantaggio e Maria De Filippi in cerca di sorpasso. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni sesta puntata di sabato 4 maggio In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Inizierà la staffetta del ripescaggio, che consentirà ad ...

Programmi tv di Sabato 4 maggio Amici e Ballando con le stelle : Programmi tv di Sabato 4 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ballando con le stelle Rai 2 ore 21:05 The Rookie 1×11-12 1a Tv + Bull 1×05 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 20:15 Le parole della settimana 21:40 Sapiens Canale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Anche gli angeli mangiano fagioli Italia 1 ore 21:10 L’era glaciale 4 La7 ore 21:15 Atlantide ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.56% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.46%) - Amici 3 - 6 mln – 22.67% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30. La ...

Ascolti TV | Sabato 27 aprile 2019. Ballando 3 - 8 mln – 22.56% (Tutti in Pista 4 - 2 mln – 20.46%) - Amici 3 - 6 mln – 22.67% : Ballando con le Stelle Nella serata di ieri, Sabato 27 aprile 2019, su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 20.5% di share, nel segmento Tutti in Pista in onda dalle 20.41 alle 21.55, e 3.834.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.46. Su Canale 5 il quinto serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 22.7% di share dalle 21.13 all’1.30. La ...

Ballando con le Stelle tiene testa ad Amici : Marzia Roncacci e Samuel Peron sono la coppia di ballerini eliminata nella quinta puntata di "Ballando con le Stelle", mentre ad "Amici18" esce la ballerina Valentina. Il dancing show di Milly ...