WTA Rabat 2019 | primo torneo vinto da Maria Sakkari | battuta in finale Johanna Konta

WTA Rabat : primo torneo in carriera vinto dalla Sakkari : Maria Sakkari ha vinto il suo primo torneo WTA sconfiggendo la britannica Konta in quel di Rabat Maria Sakkari conquista il primo titolo della carriera imponendosi nel torneo Wta di Rabat (terra, montepremi 250.000 dollari). La greca, numero 51 del mondo, supera in finale la britannica Johanna Konta, numero 47 del ranking Wta, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1 in un’ora e 57 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo WTA Rabat: primo torneo ...