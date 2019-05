Via del Lupo e Costiera Amalfitana

TramVia - Nardella presenta la Linea 4 e annuncia : "Via i pali dalla stazione" : Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, presenta la nuova Linea della Tramvia e annuncia che i famosi e discussi pali elettrificati per alimentare il tram . E' così destinato a sparire Il sistema di ...

Quel pranzo a sorpresa col Grande Torino nel ristorante dell'Astor di Viareggio : Per la cronaca il Torino pareggiò 1-1 a Lucca e a segnare fu proprio Mazzola su rigore. Tre mesi dopo, però, il calcio italiano si ritrovò improvvisamente a piangere Quella che fino ad allora era ...

Sampdoria - Giampaolo in conferenza : “ProViamo a migliorare il risultato dello scorso anno” : Il recente cammino altalenante ha compromesso l’obiettivo qualificazione all’Europa per la Sampdoria, attesa domani dalla trasferta di Parma. Alla vigilia del match, le parole in conferenza stampa del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Ecco cosa ha detto. “Quando svanisce un obiettivo, le motivazioni vengono meno, nel calcio come nella vita. Poi però c’è il rispetto per la maglia, per la tifoseria e la voglia di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 MAGGIO 2019 ORE 13:20 STEFANO ALONZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA SU VIA CASSIA RALLENTAMENTI E CODE TRA L’OGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA CODE A TRATTI NEI CENTRI DI BORGHESIANA TORRE NOVA E SAN CESAREO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE NEI PRESSI DI ...

Al Via le prevendite esclusive per i biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Al Via il festival LarioBook - un mese all'insegna della cultura : ... famoso volto televisivo, che presenterà il suo romanzo "La donna bonsai", una raccolta di vicende vissute da donne che hanno faticato ad affermarsi in un mondo dominato da uomini. Mercoledì 8 maggio ...

Gomorra 5 - SaViano svela il copione della nuova stagione : 'Continuo a scrivere?'. La risposta di un ragazzo di Scampia : Dopo il gran finale di 4 andato in onda ieri è già tempo di guardare alla prossima stagione. Gomorra 5 si farà e la conferma è ufficiale ed è arrivata da Sky ancora prima della trasmissione dei due ...

Via libera del governo Merkel a un'unità di imam nell'esercito tedesco : Il governo Merkel , su spinta del ministro della Difesa Ursula von der Leyen , ha ultimamente deciso di istituire nelle forze armate tedesche un' ' unità di imam ' . In aggiunta ai tradizionali ...

Dazi : Via ufficiale da Trump - “a rischio il 50% del cibo italiano in USA” : Parte ufficialmente la procedura per far scattare i Dazi Usa nei confronti dell’Unione Europea con la richiesta alle parti interessate di partecipare ad una consultazione pubblica fissata dal Dipartimento del Commercio statunitense entro il termine del 6 maggio. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia nel sottolineare che la black list dei prodotti europei da colpire con Dazi ha un importo complessivo di 11 miliardi di dollari e ...

