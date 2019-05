Torino : Ansaldi - a un passo dalla storia : ANSA, - Torino, 4 MAG - "Abbiamo fatto un partitone, anche la Juve ha giocato molto bene. É mancato pochissimo per scrivere la storia". E' il commento di Christian Ansaldi dopo il pareggio per 1-1 del ...

Torino : Ansaldi - a un passo dalla storia : ANSA, - Torino, 4 MAG - "Abbiamo fatto un partitone, anche la Juve ha giocato molto bene. É mancato pochissimo per scrivere la storia". E' il commento di Christian Ansaldi dopo il pareggio per 1-1 del ...

Juve-Torino - Ansaldi : 'Stiamo lasciando la vita per vincerla' : L'esterno del Torino Cristian Ansaldi è intervenuto a Sky Sport all'intervallo del derby con la Juventus: 'Sappiamo tutti l'importanza di questa partita, non solo per noi ma per i tifosi e la città. Stiamo lasciando la vita, speriamo di continuare così con ...

Genoa-Torino 0-1 - Ansaldi rilancia il sogno Champions granata : GENOVA - Tre punti con vista Champions. Un Torino spietato sbanca il Ferraris con il sigillo dell'ex Ansaldi e, in attesa del posticipo tra Inter e Roma, si porta a -3 dal quarto posto, approfittando ...

Genoa-Torino 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : decisivo Ansaldi [FOTO] : 1/8 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Diretta/ Genoa Torino - risultato 0-1 - streaming video tv : in gol Ansaldi! : Diretta Genoa Torino streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita, 33giornata di Serie A, oggi 20 aprile,.

Torino-Cagliari - le pagelle granata : De Silvestri si rompe il naso. Ansaldi sgasa : DE Silvestri - voto: 6 Il fresco dottore in Economia 'festeggia' con un ennesimo referto medico: rottura dell'osso nasale. Prima, spinta e ardore, dal 40 pt AINA 5 : torna dalla squalifica, ...

Pagelle Torino : Ansaldi sbaglia - Belotti manca : FIRENZE - Ecco le Pagelle dei giocatori del Toro dopo il pareggio con la Fiorentina . SIRIGU 7.5 La continuità e la qualità delle prestazioni meritano attenzione anche in ottica azzurra, visto quanto ...

Torino-Bologna 1-0 La Diretta La sblocca subito Ansaldi : Match delicato tra Torino e Bologna tra le ambizioni dei granata che vedono l'Europa e la necessità degli emiliani di fare punti in chiave salvezza SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: TORINO: Sirigu; Izzo,...

Frosinone-Torino - le pagelle granata : Moretti attento - Ansaldi bene. Zaza non stacca mai la spina : SIRIGU - voto: 6,5 Un figlio d'arte, seppur non del mondo del pallone, spezza l'imbattibilità a 599': sul colpo di testa di Paganini non può fare nulla. Prima, però, è il solito guardiano attento. IZZO - voto: 5,5 Una piccola pausa che diventa grande ...

Serie A Ansaldi : «Il riscatto? Al Torino sono felice» : Torino - "Abbiamo trovato solidità nelle ultime partite: da sei gare non prendiamo gol, dobbiamo continuare così. E' l'obiettivo principale, sappiamo che poi dobbiamo anche fare gol". Cristian Ansaldi ...

Ansaldi : 'Al Torino a titolo definitivo dall'Inter? Sono contento' : Ai microfoni di Sky Sport il terzino argentino ha espresso tutta la propria soddisfazione per il fatto di diventare a tutti gli effetti un calciatore granata. 'Sono contento e lo Sono anche perché ...

Torino - a Frosinone scatterà la clausola per il riscatto di Ansaldi : Domenica 10 alle ore 15.00 scenderanno in campo allo stadio "Benito Stirpe" Frosinone e Torino, in un match valevole per il 27esimo turno del campionato di Serie A. Da una parte la squadra di casa, penultima in classifica con 17 punti e reduce dallo 0-0 esterno di Genova contro il Genoa, dove la squadra allenata da Marco Baroni è rimasta in 10 per più di 45 minuti. Dall' altra parte obiettivi completamente diversi: il Torino punta seriamente ...

Torino - Ansaldi in campo a Frosinone costerà ai granata più di 2 milioni : Se giocherà a Frosinone, come appare scontato, Cristian Ansaldi costerà al Torino altri due milioni e mezzo. Era la cifra pattuita con l'Inter al momento del prestito biennale, costato circa due ...