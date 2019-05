Sicurezza | l' appello di M5S e PD a Salvini | Pensi alla sicurezza delle

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019)La sparatoria avvenuta ieri in strada a Napoli in cui sono rimaste ferite tre persone, inclusa una bambina di 4 anni in fin di vita, sembra aver riacceso i riflettori sull'esigenza di una vera lottacriminalità organizzata mentre i vertici dell'esecutivo gialloverde sono impegnati nella campagna elettorale in vistaprossime elezioni europee.È stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a richiamare il Ministro dell'Interno ai propri doveri, dopo che lo stessol'aveva chiamata in causa per gongolare dopo un comizio a Forlì. Lei, via Twitter, ha replicato in modo esemplare:Invece di occuparti di me pensapersone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza.Invece di ...

