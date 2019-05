Salvini | a scuola va rimesso il grembiulino ai bambini

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? Servono ordine e disciplina" : In realtà gli ultimi casi di cronaca suggeriscono che forse un po' più di rigore a scuola potrebbe fare bene. Basti pensare al caso di Manduria, dove una baby gang ha preso di mira un pensionato fino ...

Salvini rivuole i grembiuli a scuola : "Lo faceva anche il Duce? ?Servono ordine e disciplina" : Claudio Cartaldo Il ministro dell'Interno: "Già so che diranno che lo faceva anche il Duce, ma siamo in democrazia e bisogna riportare ordine e disciplina" Diranno che "lo faceva anche il Duce", ma a Matteo Salvini non sembre interessare. Dopo l'approvazione alla Camera della legge (proposta dalla Lega) che reintroduce l'educazione civica come materia obbligatoria a scuola, ora il ministro dell'Interno punta a riportare tra i banchi ...

Grembiule a scuola per i bambini - propone il ministro Salvini : "Diranno che lo faceva anche il duce" : L'annuncio. La proposta arriva nel corso di un comizio a San Giuliano, in provincia di Pisa. A formularla il ministro dell'interno, che prende spunto dagli ultimi fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti allievi e insegnanti. "Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola", dice Matteo Salvini. "Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per ...

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Riportare ordine e disciplina” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna a lanciare la proposta del grembiule obbligatorio per i bambini in tutte le scuole italiane, dopo l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introduce l'educazione civica: "Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina".Continua a leggere

Salvini : "Bimbi con il grembiule a scuola : riportare ordine e disciplina" : “Abbiamo appena reintrodotto l’educazione civica a scuola e vorrei che tornasse anche il grembiule per evitare che vi sia il bambino con la felpa da 700 euro e quello che ce l’ha di terza mano perché non può permettersela. Ma sento già chi griderà allo scandalo ed evocherà il duce, ma un paese migliore si costruisce anche con ordine e disciplina”. Lo ha detto il ministro ...

Scuola - torna l'educazione civica. Boldrini in Aula : "Salvini ne avrebbe bisogno" : torna l' educazione civica nelle scuole primarie e secondarie. La novità arriva dall'ultimo emendamento alla riforma delle scuole, fresco di approvazione alla Camera e ora all'esame del Senato. La ...

Educazione civica a scuola - Laura Boldrini : "Salvini torni a lezione che ne ha bisogno" : L'Educazione civica ritorna a scuola. La Camera dei deputati ha approvato oggi il disegno di legge per l'introduzione dell'Educazione civica a scuola: 33 ore all’anno di lezione, con il voto che entra pagella e valutazione finale. 451 i voti favorevoli, tre gli astenuti e nessuno contrario. Ora il testo va in Senato.L’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante la discussione in aula ha colto l’occasione per attaccare, ancora, il ...

Scuola - Salvini rilancia sulle telecamere in tutte le aule. Ma il Garante : «No a sorveglianza indiscriminata» : Tradotto: se il problema è quanto accade - e non mancano i casi di cronaca - a volte in asili e case di cura, la sorveglianza può essere uno strumento, ma la vera ricetta è la formazione di chi in ...

Scuola - Salvini : “Rimetterei il grembiule - così bimbi tutti uguali” : Scuola, Salvini: “Rimetterei il grembiule, così bimbi tutti uguali” Il vicepremier è tornato a rilanciare una proposta che aveva già fatto nei mesi scorsi: tornare all’uso del grembiule così da non creare disparità sociali. “Ora qualcuno a sinistra dirà che voglio tornare al Ventennio”, commenta poi ...

Scuola - accordo Governo-sindacato : revocato sciopero/ Salvini : 'Successo di tutti' : Scuola, accordo trovato fra il governo e i sindacati: i dettagli, Conte 'aumenti stipendi docenti'. revocato sciopero 17 maggio: sigle Pa rilanciano

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Salvini esulta per il ‘successo di tutti’ : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato con grande soddisfazione l’intesa raggiunta dal Governo Lega-M5S con i sindacati in merito alla stabilizzazione dei precari storici. ‘Molto soddisfatto per l’accordo con i sindacati della Scuola – queste le dichiarazioni del vicepremier riportate dall’agenzia di informazione Ansa – Arrivano le assunzioni per i precari storici e bene la firma alla proposta della ...

Primo ok a educazione civica a scuola - Salvini : una buona notizia : Roma, 18 apr., askanews, - "Oggi la commissione cultura ha approvato la proposta della Lega per l'educazione civica nelle scuole. Il 29 aprile il testo sarà in aula alla Camera. Promessa mantenuta. In ...

Valeria Pirone - la preside di San Giovanni a Teduccio : "Salvini mandi l'esercito davanti alla nostra scuola" : "Fate venire l'esercito davanti alla scuola". È un appello disperato quello di Valeria Pirone, preside dell'Istituto comprensivo Vittorino Da Feltre di San Giovanni a Teduccio. Le sue parole - raccolte da Il Mattino - arrivano poche ore dopo l'omicidio che si è consumato davanti alla sua scuola. Un uomo è stato ucciso davanti agli occhi di suo nipote e degli altri bambini che stavano entrando nell'istituto. I piccoli sono ...

Scuola politica della LEGA - nasce a Palermo. Lo slogan : “Palermo con Salvini” : Apre i battenti la Scuola politica che apre le porte di Palermo alla LEGA. Uno slogan di sicuro impatto nasce a Palermo la prima Scuola di formazione politica della LEGA in Sicilia. A tagliare il nastro, il senatore Stefano Candiani, commissario della LEGA nell’Isola, insieme ai responsabili regionali enti locali, Igor Gelarda e Fabio Cantarella, … Continue reading Scuola politica della LEGA, nasce a Palermo. Lo slogan: “Palermo con ...