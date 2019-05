Rocket League riempito di recensioni negative su Steam

Rocket League è stato vittima del review bombing a causa della recente acquisizione di Psyonix da parte di Epic Games : recente mente vi abbiamo parlato dell' acquisizione di Psyonix da parte di Epic Games che con la sua dura campagna punta al dominio del mercato PC con le esclusive. Ebbene dopo alcune voci circa la volontà di Epic di rimuovere Rocket League da Steam, i giocatori hanno messo in atto una campagna di review bombing , al fine di protestare contro Epic Games .Come riporta Tech Raptor, in seguito Epic Games ha ammesso di non voler rimuovere Rocket League ...

Epic Games acquisisce Psyonix e Rocket League potrebbe essere rimosso da Steam : Nella giornata di ieri Epic Games ha confermato l'acquisizione di Psyonix e di Rocket League , tuttavia, al momento dell'annuncio, si è creata un po' di confusione per quanto riguarda il destino del popolare gioco su Steam .Ora, grazie a Eurogamer.net, abbiamo ottenuto un importante aggiornamento. Epic , infatti, ha fatto un po' di chiarezza sull'affermazione formulata in modo confuso riguardo il futuro di Rocket League su Steam , insistendo sul ...

Rocket League : bloccate le loot box in Belgio ed Olanda : Da oggi i giocatori di Rocket League che risiedono in Olanda e Belgio non saranno più in grado di aprire le tanto discusse loot box. Questo a causa delle decisioni dei governi dei due pesi, che hanno classificato la pratica delle loot box come gioco d'azzardo.Come riporta Rock Paper Shotgun, in questi anni sono stati molti i paesi che hanno guardato con sospetto le loot box, senza però prendere agire. Belgio ed Olanda le hanno invece ...