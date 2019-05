PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo | le formazioni ufficiali

PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo - i convocati di mister Baronio : Gli azzurrini di mister Baronio affronteranno il Sassuolo in casa per la dodicesima giornata di ritorno del campionato. La partita si disputerà alle 14.30 allo stadio Ianniello di Frattamaggiore (Na). Ecco la lista dei convocati di Baronio : Bertoli, Casella, D’Alessandro, D’Andrea, Esposito, Gaetano, Idasiak, Labriola, Lovisa, Mamas, Manzi, Mezzoni, Micillo, Negro, Palmieri, Perini, Saporetti, Senese, Sgarbi, Vrakas, Zanoli, Zanon, ...

Caravaggio - De Chirico e Andy Warhol : le mostre della PRIMAVERA a Milano - Roma e Napoli : Mentre a Milano si attende l’inizio della mostra dedicata a Leonardo da Vinci ed Andy Warhol , e a Roma quello con la fotografia di Robert Mapplethorpe è già iniziato, anche Napoli , Genova e Firenze propongono un fitto calendario di appuntamenti per la primavera 2019. Ecco quelli assolutamente da non perdere.Continua a leggere

Zedadka dalla PRIMAVERA in panchina per Napoli-Udinese : Convocato a sorpresa da Ancelotti per far fronte ai numerosi infortuni in vista della partita contro l’Udinese il giovanissimo della primavera Zedadka. La sua storia Di nazionalità francese ma con origini algerine. Zedadka è nato a Pertuis, Francia, il 9 giugno del 2000. Cresciuto calcisticamente nel Nizza, ha giocato nel campionato semi-professionistico Nationnal 2, conquistando il posto nella Nazionale francese Under 17. La scorsa ...