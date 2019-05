Oscar Damiani | “Serve un’operazione ‘alla Cavani’ Sul mercato ci sono…”

forzazzurri

(Di sabato 4 maggio 2019) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente diper parlare della prossima campagna acquisti del Napoli. Secondo, il Napoli non potrà permettersi calciatori da 10 milioni di ingaggio. In passato ci sono state intuizioni come Lavezzi, Hamsik e Cavani. L’agente auspica che il Napoli possa ripeterle per poter diventare più competitivi, nonostante il budget di spesa non illimitato. Le sue dichiarazioni all’emittente:“Il Napoli dovrà essere creativo, non potranno arrivare calciatori da 100 milioni. Già in passato la Società ha dimostrato di saper prendere calciatori, penso a Cavani che poi è diventato un campione. Servirà che i dirigenti sappiano arrivare prima degli altri sui calciatori che possono fare bene. Nonostante il budget limitato, ci sono buoni margini di manovra.”Resta su ForzAzzurri:Caos ...

