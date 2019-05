Napoli | operata la bimba di 4 anni ferita durante un agguato | è in condizioni gravissime

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) È statama versa inla bambina di quattroal polmone nel corso di una sparatoria ieri a, nell’a un pregiudicato. La piccola, ricoverata presso il reparto di terapia intensiva, è in coma farmacologico indotto. L’equipe medica, dopo le valutazioni cliniche effettuate dai chirurghi e dai rianimatori a seguito del monitoraggio dell’evoluzione del quadro clinico, ha deciso di rimuovere il proiettile che l’aveva raggiunta, che è stato rimosso ed era integro. Nelle prossime ore sono programmate ulteriori indagini diagnostiche per una valutazione più accurata dei d, fanno sapere i medici.“Non daremo tregua a chi ieri si è macchiato di un grave fatto di sangue con una bambina in ospedale che ora sta vivendo un momento difficile. Non lasceremo nulla di intentato”, dicono il questore diAntonio De Iesu, e il ...

