MotoGp – Marquez soddisfatto a Jerez | lo spagnolo svela | “la caduta di Lorenzo? Ecco cosa

(Di sabato 4 maggio 2019) Marc, il record rubato da Quartararo e le cadute di Jorge: le parole del campione del mondo in carica al termine delle qualifiche del Gp dide la Frontera Una sorprendente doppietta Yamaha in qualifica ade la Frontera: a piazzarsi nelle prime due posizioni della griglia di partenza, non sono però le M1 ufficiali, bensì quelle del team satellite Petronas, con Quartararo poleman del Gp di Spagna, seguito da Franco Morbidelli. Terzo tempo per Marc, che si è lasciato alle spalle Andrea Dovizioso, che apre dunque la seconda fila.AFP/LaPressedel risultato ottenuto in qualifica,ha così commentato ai microfoni Sky il suo terzo posto: “in qualifica il mio obiettivo era stare in prima fila, in questa pista sono sempre partito in seconda fila ed è difficile sorpassare, sono contento di come è andata, mi hanno rubato un ...

