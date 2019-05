Meningite Pescara | arrivati i risultati | “Non c’è epidemia”

Pescara - Andrea muore a 21 anni per Meningite fulminante. Il sindaco : “No a panico immotivato” : Andrea Montebello è morto a 21 anni per una meningite fulminante a Pescara. Sono stati invitati a sottoporsi a profilassi i contatti più stretti oltre ai ragazzi che come lui lo scorso sabato hanno partecipato ad una serata al Qube, che è stato chiuso in attesa di accertamenti. Sul caso è intervenuto il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi: "No a situazioni di confusione e panico immotivato".

