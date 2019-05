Juve-Torino | le pagelle dei granata | Izzo monumentale

Video/ Juventus Torino - 1-1 - : gol e highlights - Ronaldo salva i bianconeri - Serie A - : Video Juventus Torino, 1-1,: nel 148Derby della Mole i granata vanno a un passo dalla vittoria, Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dal KO.

Juve-Torino - le pagelle dei bianconeri : accelerata Spinazzola : TORINO - Ecco le pagelle della Juve dopo il pareggio, 1-1, nel derby contro il Torino . JUVENTUS SZCZESNY 6 Bene in tuffo su Belotti al 14'. Quanto al gol di Lukic, beh, se lo ritrova al cospetto come ...

Serie A - Juve-Torino 1-1. Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga : Diavolo di un Ronaldo. Tutta colpa del fenomeno se il Torino si ferma ad un passo dalla gloria, il suo volo mortifica la prestazione grintosa della squadra di Mazzarri che l'ultima volta aveva vinto ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Juventus-Torino : a 24 ore dal derby un omaggio al Grande Torino : ... tutti a bordo della 'cabrio' - SCOPRI Lo speciale, a cura della redazione diretta da Alberto Brandi, attraverso immagini d'epoca ricorda il Torino del secondo Dopoguerra, quando lo Sport è il ...

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Chiellini una sicurezza - Kean tradito dall'emozione : SZCZESNY - voto: 6 tradito dal fuoco amico, nulla può sul tiro di Lukic. Deve fare una sola parata ed è attento sul tiro di Belotti al 14'. CANCELO - voto: 5 Sembra in vacanza, è scarico. Non difende, ...

Juventus-Torino - le pagelle granata : Izzo ha la calamita nei piedi - Berenguer mostra i muscoli : SIRIGU - voto: 6,5 Primo pericolo dopo la rete di Lukic: immediata la respinta su Matuidi. Prima e dopo è abile a bloccare i cross rasoterra e sigillare le traiettorie in quota: CR7 lo beffa senza ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Juventus-Torino 1-1 - Ronaldo beffa i granata nel finale : LA CRONACA - Con ben nove infortunati, Emre Can l'ultimo della lunga lista,, le scelte di Allegri sono decisamente limitate: 4-4-2 per il tecnico livornese, con Kean e Ronaldo in avanti. Mazzarri ...

La curva della Juventus omaggia il Grande Torino : 'Onore ai caduti di Superga', così l'Allianz Stadium saluta il Grande Torino di cui domani, 4 maggio, si celebrano i 70 anni della scomparsa. La curva Sud della Juventus, pone cisì fine a una serie di ...

Juve-Torino - che bellezza : allo Stadium c'è Claudia Schiffer : Pomeriggio a Parigi per il compleanno d i Donatella Versace, serata a Torino in tribuna all'Allianz Stadium per il derby: a sorpresa c'era anche Claudia Schiffer sugli spalti per assistere a Juventus-...

Serie A : Ronaldo salva la Juventus - ancora eurosogno per il Torino : Poteva essere una serata di gloria con vista Champions, per il Torino, non ci fosse stato il colpo di testa del solito, enorme Cristiano Ronaldo quasi ai titoli di coda. Ma anche così, con un pareggio più che dignitoso, il cammino verso l'Europa dei granata può continuare: il sogno è vivo, i margini