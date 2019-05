Eurostat | “Nel 2018 diminuisce il numero degli italiani in difficoltà economica” 

lastampa

(Di sabato 4 maggio 2019) In netto calo nelin Italia le persone in situazione di disagio economico: secondo le ultime tabellesulla base di dati provvisori, le persone che affrontano una «grave deprivazione materiale» erano 5.035.000, oltre un milione in meno dei 6,1 milioni del 2017. È l’8,4% della popolazione a fronte del 10,1% del 2017, il dato migliore do...

