Cina | ko il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro | doppietta per Pellé

(Di sabato 4 maggio 2019) Ko in campionato per ildi, si tratta della seconda sconfitta stagione per il campione del Mondo con la maglia della Nazionale italiana. Sconfitta contro la capolista Bejing Guoan per 1-0, adesso i punti di distacco ad 8 giornata dal termine sono sei. Al quarto posto lo Shandong Luneng, a quota 14, vittoria per 2-0 sull’Hebei Fortune,per Grazianoal 14′ e al 23′, ottava rete in stagione per l’attaccante.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, ko ildiperCalcioWeb.

