Amici 18 sesto serale anticipazioni e ospiti 4 maggio 2019

cubemagazine

(Di sabato 4 maggio 2019)18. Torna con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi in onda stasera in tv sabato 4su Canale 5. Ecco di seguito tutte lesulla sesta puntata deldie chi saranno glipresenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE18: i concorrenti in gara Vedremo sfidarsi nelappuntamento con ildi18 i componenti delle due squadre. Quest’anno i due direttori artistici sono Ricky Martin (bianchi) e Vittorio Grigolo (blu). Accompagnerà le esibizioni dei concorrenti una grande orchestra formata da 31 giovanissimi musicisti nati dal progetto artistico del Maestro Celso Valli. Ecco i talenti che si sfideranno:Squadra Bianca di Ricky Martin: Giordana, Umberto, Mameli, RafaelSquadra Blu di Vittorio Grigolo: Tish, Alberto, Vincenzo18...

paolobelliswing : RT @gianlu_79: Ecco per gli Amici di Twitter il mio Sesto Collage #BalleriniPerUnaNotte @ilvolo @GianGinoble @piero_barone @IBoschetto @m… - gianlu_79 : Ecco per gli Amici di Twitter il mio Sesto Collage #BalleriniPerUnaNotte @ilvolo @GianGinoble @piero_barone… - gretabaldani : Amici di @atm_informa sulla vettura 161, M1 per Sesto, si gela. Aria condizionata a palla che ci si spostano i cape… -