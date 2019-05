Alitalia | Filt-Cgil | preoccupa altra proroga Di Maio ci convochi

finanza.lastampa

(Di sabato 4 maggio 2019) "Siamo di fronte all'ennesima, anche piuttosto lunga, che sposta la soluzione del problema a dopo le elezioni, esattamente quello che doveva essere evitato". Lo ha dichiarato il Segretario ...

FILT_Roma_Lazio : RT @rassegna_it: La proroga della proroga: #Alitalia in stallo. Scaduto il termine per l'offerta definitiva di #Fs: la cordata azionaria no… - FILT_Roma_Lazio : RT @FiltCgil: #Alitalia Sindacati, #sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutto il settore il #21maggio , @fcuscito servono risposte su futu… - FZignale : RT @rassegna_it: #Alitalia: manca chi investe, si va all'ennesimo rinvio. Il governo ostenta sicurezza, il 30 aprile scade il termine per l… -