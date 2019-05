VIDEO NBA 2019 | il meglio di gara-3 tra 76ers e Raptors | con la gran giornata di Joel

oasport

(Di venerdì 3 maggio 2019) In questa notte di playoff NBA i Philadelphiahanno regolato senza tanti complimenti i Torontoper 116-95, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie che determinerà una delle due finaliste della Eastern Conference.di numeri perEmbiid, autore di 33 punti e 10 rimbalzi, ma anche di Jimmy Butler, che sfiora la tripla doppia (22, 9 e 9 assist) e di Ben Simmons, anch’egli non troppo lontano da quest’obiettivo (10, 7 e 7). Niente da fare per i, pur sostenuti dai 33 di Kawhi Leonard e dai 20 di Pascal Siakam.LE HIGHLIGHTS DI-3 TRA PHILADELPHIAE TORONTOCLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKETfederico.rossini@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Matteo Marchi

SkySport : ? Mondiale femminile ? Mondiale maschile Under 20 ?? Mondiale maschile ?? Europeo femminile ?? NBA Finals ?? MotoGP ??… - dchinellato : Damian Lillard è un fenomeno. Probabilmente la 2ª miglior PG in #NBA dietro Steph Curry. Vedere il tiro qui sotto c… - dchinellato : Clamoroso! Gregg Popovich rivela che potrebbe allenare in Italia nella prossima stagione. Sta scegliendo tra Spurs,… -