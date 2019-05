Venezuela | la sconfitta di Guaidò e di Trump

huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) È difficile sapere come sono andate esattamente le cose, ma si può concludere che il tentativo di Juan Guaidò di dare una spallata al governo di Nicolas Maduro contando sull’appoggio, che non c’è stato, dei militari è fallito.Sono molti i punti bui dell’ennesima puntata nello scontro in atto da quattro anni in. Anzitutto la liberazione di Leopoldo Lopez, uno degli oppositori più in vista detenuto da 4 anni.È confermato che sono stati i servizi di intelligence che lo custodivano, a prelevarlo nella note di lunedì per portarlo alla stazione di servizio dalla quale Guaidò chiamava all’insurrezione. E poi lo stesso Guaidò, che malgrado sia considerato un sovversivo da parte di Maduro, continua indisturbato a lanciare proclama, tenere comizi di piazza e a fare dichiarazioni alla ...

