Valverde rinuncia al Giro d’Italia | la Movistar | ‘Non è solo l’infortunio’

(Di venerdì 3 maggio 2019) Al2019 non si vedrà l’attesa maglia iridata di Alejandro. Il Campione del Mondo aveva già confermato da mesi la sua partecipazione alla corsa rosa, a cui ha preso parte una sola volta nell’edizione 2016. Negli ultimi giorni, però, il corridore dellaha cominciato a maturare l’idea di cambiare il suo programma e saltare il. Alla base di questa scelta c’è sicuramente l’infortunio occorso durante un allenamento prima della Liegi-Bastogne-Liegi, ma non, visto dallaarriva la conferma che il campione murciano sta vivendo un periodo non così semplice.NienteAlejandroha annunciato il suo forfait alcon un messaggio sui social. Il Campione del Mondo sarebbe stato alla sua seconda partecipazione alla corsa, dopo l’esperienza del 2016 quando concluse al terzo posto in classifica generale, conquistando anche la ...

