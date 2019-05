Uccello entra nel motore di un aereo: volo Ryanair costretto ad atterrare

Mattinata da incubo per i passeggeri di un volo Ryanair Palermo – Roma delle 6 e 25. A causa di un uccello che si è scontrato contro il motore destro, il velivolo è stato costretto a rientrare all'aeroporto Falcone-Borsellino pochi minuti dopo il decollo. Non sono mancati momenti di tensione a bordo visto il rientro immediato. I passeggeri sono stati poi dirottati su un altro volo, sempre direzione Roma, decollato alle 10. I responsabili della Gesap, società che gestisce lo scalo palermitano, hanno spiegato che si è trattato di un normale rientro richiesto dal comandante alla torre di controllo, pertanto non è stata attivata nessuna procedura di allarme/emergenza.