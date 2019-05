Serie A Genoa | contestazione ad oltranza annunciata dai tifosi

Serie A Genoa - Sturaro : ipotesi intervento chirurgico : GENOVA - Si fa sempre più concreta l'ipotesi intervento chirurgico per Stefano Sturaro . Il centrocampista, infatti, venerdì 3 maggio sarà visitato dal prof. Mariani a Villa Stuart per valutare il ...

Serie A - Roma in ansia per Dzeko - Genoa a rischio : Anche quando non segna, e in questa stagione è capitato spesso, per la Roma è fondamentale. Ecco perché a Trigoria stanno facendo di tutto per recuperare Edin Dzeko in vista della trasferta di ...

Video/ Spal Genoa - 1-1 - : highlights - Lapadula pareggia! - Serie A - : Video Spal Genoa, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita disputata al Mazza per la 34giornata di Serie A.

Serie A - Genoa : Lapadula - da esubero a nuovo bomber : Sino all'ultimo giorno del mercato di gennaio il Genoa aveva cercato in tutti i modi di trovare una sistemazione a Gianluca Lapadula, che nella prima parte del campionato era sempre rimasto ai margini ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Consapevoli della situazione - ma serve positività» : FERRARA - Cesare Prandelli ha commentato Spal-Genoa , terminata 1-1, a Sky Sport: 'Il punto ci dà la consapevolezza di poter disputare le ultime partite con questa determinazione. A fine primo tempo abbiamo dovuto alzare un po' la voce con i ragazzi un po' demoralizzati. ...

Serie A - il Napoli batte 2-0 il Frosinone. Pareggi in Chievo-Parma e Spal-Genoa : Marco Gentile Serie A, il Napoli batte 2-0 a domicilio il Frosinone con le reti di Mertens e Younes. 1-1 tra Spal-Genoa e Chievo-Parma. Alle 18 Sampdoria-Lazio, alle 20:30 Torino-Milan Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Bologna e il Pareggio tra Inter e Juventus, la 34esima giornata di Serie A è proseguita oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo con il Napoli di Carlo Ancelotti che ha espugnato per 2-0 ...

Serie A Genoa - out Sturaro : salta la Spal : GENOVA - Non è un momento propizio per Prandelli . Il tecnico Genoano, infatti, oltre ad essere stato risucchiato nella lotta salvezza perde Stefano Sturaro . Il centrocampista del Genoa , infatti, ...

Serie A Genoa - Criscito : «Confermare Prandelli è stata la scelta giusta» : GENOVA - Rappresentante del suo Genoa alla conferenza di presentazione del derby benefico per il Ponte Morandi del 27 maggio prossimo, Facciamo squadra per Genova ,, Mimmo Criscito ha parlato del ...

Serie A - il lento declino di Prandelli - dal flop Mondiale al Genoa in crisi : Era il 28 giugno del 2012. L'Italia batteva la Germania, favorita, con una doppietta di Balotelli e conquistava un posto in finale all'Europeo in Polonia e Ucraina. I tifosi azzurri erano ai piedi di ...