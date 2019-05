Scuola | note sul registro e sanzioni alla primaria | ecco i chiarimenti del Ministro

Scuola - ABOLITE NOTE SUL REGISTRO/ Via libera alla Camera per l'educazione civica : SCUOLA, addio NOTE sul REGISTRO: il Regio decreto del 1928 è stato in parte abolito, ma si è scatenata la polemica non tutti erano infatti d'accordo.

Scuola : le elementari stanno per dire addio a note sul registro - sospensioni ed espulsioni : La Scuola elementare dice addio alle note sul registro, alle sanzioni disciplinari ed alle espulsioni. Grazie alle novità introdotte in un emendamento inserito nella legge di riforma volta alla reintroduzione dell'educazione civica, i bambini iscritti alle primarie non dovranno più fare i conti con quei provvedimenti previsti da alcuni articoli di un Regio decreto datato 26 aprile 1928. Il Regio decreto Gli articoli 412, 413 e 414 del Regio ...

Scuola - addio alle note sul registro e alle sospensioni : Abrogate le sanzioni disciplinari, ma solo per gli alunni delle scuole elementari. Lo stabilisce un emendamento al disegno...

Scuola - stop alle note sul registro : "Il problema che vive il mondo della Scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante va affrontato con altre misure - ha continuato Gallo -: molti docenti ci dicono che ...

Scuola - abolite note disciplinari e sospensioni per i bambini delle elementari : I bambini delle scuole elementari non potranno più essere puniti con sanzioni disciplinari come note, sospensioni o espulsioni. La novità arriva da un emendamento contenuto nella proposta di legge che reintroduce l'educazione civica nelle scuole, che abroga due articoli del regio decreto 1927 del 1928 in vigore fino ad oggi.Continua a leggere

Scuola : stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari : I bambini delle scuole elementari non dovranno più temere le sanzioni disciplinari , le note sul registro e le espulsioni: un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica ...

Scuola - addio note in classe e espulsioni : Emendamento al ddl che introduce l’insegnamento dell’educazione civica. Approvato dalla Camera, abroga articoli di un Regio Decreto del 1928 che prevedeva queste punizioni

Scuola. La Camera abolisce note sul registro - sanzioni disciplinari ed espulsioni per gli alunni delle elementari : Sono state abolite le sanzioni disciplinari, le note sul registro e le espulsioni per i bambini delle scuole elementari. La Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, in discussione in questi giorni e Montecitorio, che abroga gli articoli dal 412 al 414 del Regio Decreto 26 aprile 1928 e che prevedeva queste punizioni. “E’ un segno di civiltà”, ...

Scuola elementare - no note e sospensioni : 15.35 note sui registri di classe e sanzioni disciplinari, come la sospensione e l'espulsione, saranno presto abolite nelle scuole elementari. Un emendamento alla riforma per la reintroduzione dell'Educazione civica a Scuola, approvato il 30 aprile, ha infatti abrogato i due articoli del Regio Decreto del 26 aprile 1928 che prevedevano sanzioni "verso gli alunni che manchino ai loro doveri",dalla "ammonizione" all'espulsione con perdita dell' ...