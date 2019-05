Sardegna | primo maggio alle terme romane di Fordongianus con rissa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) E’ una tradizione. Nonostante il tempo incerto quasi ovunque anche quest’anno il 1gli italiani hanno invaso le città d’arte. Ma in molti hanno preferito luoghi meno popolati. Italiani, certo, ma anche stranieri. A, un piccolo comune in provincia di Oristano, l’attrazione indiscussa è costituita dai resti delle, risalenti al I secolo d. C.che si trovano presso il corso di un fiume e che risultano caratterizzate da una grande piscina nella quale giungono le acque di una fonte d’acqua naturalmente calda e curativa.A visitare quel sito così straordinario arriva proprio il 1un gruppo di turisti cinesi che ad un certo punto vorrebbe anche fare un bagno in quelle acque. Peccato che il loro proposito urti con le abitudini dei locali. Già perché sembra proprio che sia una consuetudine di chi abiti nei paraggi ...

