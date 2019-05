Playoff NBA | Joel Embiid dice 33 | Philadelphia vince e si porta sul 2-1 contro Toronto

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Basket - Playoff NBA Portland sbanca Denver - è 1-1 nella serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Playoff NBA – La tranquillità di Kevin Durant : “la postseason è il momento più divertente - sto giocando alla grande” : Kevin Durant alza il suo livello nei Playoff e si… diverte: il campione di Golden State risulta ancora una volta decisivo per i successi della franchigia della Baia Una media di 35 punti a partita contro i Clippers, con l’ultima gara chiusa a 50 punti per cancellare ogni tentativo di rimonta di Gallinari e soci. Una media di 32 punti contro gli Houston Rockets nelle due gare giocate e vinte da Golden State. In questa ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...

Basket - semifinali Playoff NBA : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Playoff NBA - James Harden : 'Ci vedo a malapena'. Tre giorni per recuperare prima di gara-3 : Il colpo è arrivato duro in entrambi gli occhi: il sinistro ha subito una lacerazione, mentre il destro è rimasto a lungo arrossato. La sostanza però non cambia: James Harden ha giocato alla cieca o ...

VIDEO Playoff NBA : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Playoff NBA – Lillard bacchetta i Blazers : “troppo distratti a lamentarci con gli arbitri” : Damian Lillard rimprovera i Blazers dopo la sconfitta in Gara-1 della semifinale di Conference contro i Denver Nuggets: troppe le lamentele verso gli arbitri I Denver Nuggets non smettono di stupire. Dopo una grande stagione regolare conclusa solo dietro gli Warriors, e dopo aver eliminato gli Spurs nel primo turno dei Playoff, Jokic e compagni hanno vinto anche Gara-1 della semifinale di Conference contro i Blazers. A tal proposito, ...

VIDEO Playoff NBA : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Playoff NBA - Kyrie Irving - che disastro in gara-2 : 'Tornerò più forte di prima' : Se gara-1 era stata da incorniciare, la seconda partita della serie è da dimenticare il più in fretta possibile. Non solo per Boston, ma anche per Kyrie Irving, al termine di quella che è stata la ...