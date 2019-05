NBA – D’Angelo Russell fermato in aeroporto | il playmaker dei Nets trovato con la

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) D’Angeloin: ildei Brooklynè statoin possesso di Marijuana nascosta nel tè La stagione di D’Angeloè stata da incorniciare. Il cestista deiè diventato il leader della franchigia, trascinata ai Playoff con 21.1 punti e 7 assist di media a partita. Prestazione e soprattutto miglioramenti che avrebbero messo in condizione l’ex Lakers di chiedere un sostazioso contratto durante la free agency. Perchè ‘avrebbero’? Per quanto accaduto nelle ultime ore. D’Angeloè statoall’LaGuardia di New York, appena prima di salire a bordo di un aereo diretto a Louisville. Ilè statoin possesso di Marijuana, nascosta insieme a delle bustine di tè Arizona. La quantità era inferiore a 50 grammi, dunque D’Angelose l’è cavata con una ...

dchinellato : ???? #WeGoHard D’Angelo Russell busted at LaGuardia Airport with marijuana in his checked baggage hidden in a tea bot… - Domenic89215160 : Search - mariot_22 : Nets, D’Angelo Russell fermato per possesso di marijuana a LaGuardia -