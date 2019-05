Le serie tv di Youtube si potranno vedere anche gratis - ma con gli spot : (Gif: Google blog) Durante l’annuale conferenza degli inserzionisti pubblicitari, il responsabile business di Youtube , Robert Kyncl, ha annunciato che la piattaforma distribuirà i contenuti originali anche gratis con l’inserimento di pubblicità. Come riporta Tech Crunch, tutta la programmazione originale, finora disponibile solo agli utenti premium, verrà diffusa gratis , intervallata dalle inserzioni. Come su un canale tv tradizionale. Le ...

Parma-Milan : gli highlights del match di serie A dal canale ufficiale YouTube : Un punto importante per il Parma che si allontana dalla zona che scotta, mentre il Milan spreca l'ennesimo tentativo di fuga per il quarto posto. ...Continua a leggere

Juventus-Milan 2-1 : highlights del match di serie A dal canale ufficiale YouTube : Quando giocano Juventus e Milan in palio non ci sono solo tre punti, ma c'è sempre un profumo storico notevole oltre a ricordi, episodi, fotogrammi ed emozioni che ogni tifoso conserva. La Juve si presenta alquanto rimaneggiata e priva di Cristiano Ronaldo in campo, con una sperimentale difesa a tre Bonucci - Rugani - Alex Sandro, mentre le assenza pesanti del Milan sono Donnarumma e Paquetà. Juventus con un occhio sulla prossima sfida di ...