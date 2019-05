Il caso del libro-intervista su Salvini si sposta al Salone di Torino

Compromesso : qual è la successione in caso di morte dell’acquirente? : Compromesso: qual è la successione in caso di morte dell’acquirente? Non sempre le parti addivengono alla sottoscrizione di un contratto in modo rapido e veloce. Talvolta, per le caratteristiche proprie dell’oggetto del contratto, è necessario un iter più lungo, in cui è rilevante il cosiddetto Compromesso o contratto preliminare. Di seguito vediamo che risposta dà la legge in riferimento al caso in cui si verifichi il decesso ...

Giorgia Wurth a Verissimo parla del caso Fausto Brizzi : 'Hanno distrutto una famiglia e le ragazze non sono state tutelate' : Giorgia Wurth , compagna per qualche anno di , parla per la prima volta della vicenda giudiziaria che ha travolto il regista e dalla quale ne è uscito con un'assoluzione. L'attrice che ha interpretato ...

Verissimo - Alessia Marcuzzi parla del caso Fogli : 'Avrei potuto evitarlo' : Nel corso della puntata di domani pomeriggio di "Verissimo" andrà in onda un'intervista di Silvia Toffanin ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana parlerà della sua ultima esperienza all'Isola dei Famosi, e si soffermerà soprattutto sulla questione inerente lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Siccome il talk-show di Canale 5 è registrato, proprio in queste ultime ore sono trapelate le anticipazioni su quanto accadrà domani. A ...

caso Siri - Salvini vuole evitare la crisi : probabili le dimissioni del sottosegretario : ... un colpo ai fianchi dell'alleato a ridosso delle elezioni su un tema caro ai 5Stelle, il giustizialismo, e in più il vicepremier grillino ha ottenuto la prima vera sconfitta politica di Salvini da ...

Milano - rogatoria in Svizzera per il caso Ruby : trasferimenti di denaro sui conti del fidanzato : Con una lettera scritta a mano, nel luglio 2014, Luca Risso, ex compagno di Ruby Rubacuori, chiedeva al direttore della PKB di Lugano di trasferire 60mila euro dal suo conto chiamato Fashion su un ...

Conte e il caso Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca dell’incarico» Video : Il sottosegretario leghista, indagato per corruzione, in una nota: «Sono innocente, ma pronto a dimettermi in 15 giorni». Di Maio: «Non esulto, Contento che il Governo possa andare avanti. Faccio un appello a Salvini: chiuso il caso Siri, parliamoci»

Conte e il caso Siri : «Si dimetta subito - proporrò la revoca del suo incarico» : Una nota di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione, ha anticipato la conferenza stampa del presidente del Consiglio

caso Siri - Giuseppe Conte chiede le dimissioni del sottosegretario leghista indagato per corruzione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione: "Assumendomi tutta la responsabilità politica, proporrò al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di revoca del sottosegretario Siri". Per Conte la sua decisione è solamente "politica".Continua a leggere

Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi : parlerà del caso Siri : Giornalisti convocati a Palazzo Chigi alle 18.30 per una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Non è stato reso noto di cosa parlerà il presidente del consiglio, ma secondo fonti qualificate ...

Iaaf : "La norma del caso Semenya anche sui 1500" : La Semenya, olimpionica e campionessa del mondo degli 800, avrebbe invece dovuto sottoporsi a cure ormonali per poter continuare a gareggiare nella prova 'regina' del mezzofondo. Ma la Iaaf ha deciso ...

caso Insigne - incontro tra Raiola ed i vertici del Napoli : deciso il futuro! : Mino e Vincenzo Raiola hanno avuto un faccia a faccia con i vertici del Napoli: Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ed Ancelotti Mino e Vincenzo Raiola, agenti di Lorenzo Insigne, hanno avuto quest’oggi il tanto atteso incontro con la dirigenza del Napoli. Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, gli agenti e il giocatore stesso, sono stati i protagonisti di un faccia a faccia per delineare il futuro del calciatore azzurro. Ebbene, ...

caso Viterbo - i video della violenza condivisi in chat. Il padre di uno dei militanti : «Butta il cellulare subito» : «Cancellare obbligatoriamente. Reset del telefono». I dettagli escono ancora una volta da lì, da quei gruppi di Whatsapp in cui spesso ci si sente totalmente protetti. Tanto da condividere anche le ...

Siri - Giorgetti : “Ci siamo dati delle regole. In caso di rinvio a giudizio rispetteremo regole contratto di governo” : Sul caso Siri “nessuna melina”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, a margine di un appuntamento elettorale a Genova dichiara che, se arrivasse il rinvio a giudizio del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, il patto di governo Lega-M5S parla chiaro: “Nel contratto che abbiamo stabilito ci sono delle regole che ci siamo dati. E’ chiaro che il rinvio a giudizio ...

caso Siri - lapsus Di Maio : per molti della Lega Salvini dovrebbe dimettersi - : Il vicepremier, intervistato alla radio, confonde il sottosegretario indagato con il leader della Lega