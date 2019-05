I giornali raccontano alcuni retroscena sul caso Siri 

agi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Siri è già un ex sottosegretario? C'è già chi la vede così. Francesco Verderami, sul Corriere della Sera, per esempio. “Avrà una settimana di tempo per dimettersi e togliere così Salvini dall'angolo in cui si è cacciato, evitando al vicepremier l'onta di un Consiglio dei ministri in cui dovrebbe scegliere se assecondare la revoca del suo rappresentante nel governo o aprire la crisi per difenderlo”. Ma è già crisi di governo? E chi la aprirà per primo? O il governo si scioglierà da sé come neve al sole?I fatti raccontati dal Corriere Ruotano intorno a questi interrogativi le problematiche del “Siri”, il sottosegretario leghista accusato di corruzione per aver favorito un imprenditore siciliano conemendamenti riguardanti l'installazione di impianti per l'eolico ricevendone in cambio una presunta tangente da 30 mila euro, e al quale ieri il premier Conte ha dato ...

