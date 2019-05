Hoverboard e segway elettrici | da chi e dove possono essere guidati | tutto quello che c’è

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Pubblicato finalmente il decreto attuativo che regola ‘utilizzo di, monopattini e monowheel. Un piccolo passo verso la diffusione della micromobilità elettrica Il decreto sulla sperimentazione della micromobilità del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è finalmente realtà. Finalmente i piccoli mezziche stanno spopolando nelle grandi (ma anche piccole) città potrannoregolamentati, alla stregua di quanto accade per tutti gli altri mezzi che circolano per le nostre strade.È stato infatti pubblicato il decreto attuativo che si prefigge l’obiettivo di regolamentare la cosiddetta ‘micromobilità elettrica‘, nella fattispecie, monopattini e monowheel.Niente illusioni però, si tratta solamente di una sperimentazione che, tra l’altro, può avvenire solamente in alcune aree ...

