Gli studenti italiani? Asini ma promossi

Come vanno Gli studenti delle medie in italiano e matematica : Più di uno studente su tre in terza media (il 34,4%) zoppica in italiano, non raggiungendo un livello sufficiente di competenza alfabetica, e va peggio con la matematica, dove il 40,1% dei ragazzi arranca con "la competenza numerica". Per non parlare dell'inglese, ostico per il 43,7% degli studenti. Sono i dati del rapporto "SDGs 2019. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia", diffuso dall'Istat. Molte sono le differenze ...