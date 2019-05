Ferimento Bortuzzo | Procura verso chiusura indagine

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Roma – Ladi Roma e’ in procinto di chiudere le indagini per ila colpi di pistola, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso fuori da un pub in piazza Eschilo all’Axa, del 19enne nuotatore Manuel, rimasto poi paralizzato agli arti inferiori.Ai due indagati Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, ancora agli arresti in carcere, vengono contestati i reati di tentato duplice omicidio (per il coinvolgimento anche della fidanzata di) aggravato dai futili motivi, ricettazione, detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco e rissa.“Aspetto di ricevere gli atti per valutare eventuali iniziative e di conoscere nel dettaglio le contestaizoni della”, ha commentato l’avvocato Alessandro De Federicis, legale dei due indagati che dopo l’arresto si erano avvalsi della facolta’ di non ...

