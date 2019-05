Windsurf – Ad Ostia in 200 per la II tappa della Coppa Italia

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) In acqua con la tavola RS:X anche Flavia Tartaglini, azzurra alle Olimpiadi di Rio 2016 Duecento tavole a vela iscritte, tre giorni di regate con inizio domani alle 11.00 con il briefing degli iscritti: sono questi i numerisecondadelle classi veliche Techno 293 etavola olimpica RS:X in programma a partire da domani fino a domenica al Tognazzi Marine Village, adiacente al Villaggio Tognazzi. In acqua sulla tavola RS:X, fra gli altri, è attesa Flavia Tartaglini, l’atleta diche nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con uno splendido risultato e che ora punta a qualificarsi per i prossimi Giochi di Tokyo 2020. Sono invece ben oltre 170 gli atleticlasse giovanile Techno 293 che scenderanno in acqua divisi nelle categorie Under 13, Under 15, Under 17, Techno Plus ed Experience a cui si aggiungeranno i piccoli ...

