Suda51 anticipa nuovo annuncio in occasione del MomoCon 2019 | No More Heroes 3 in arrivo?

Suda51 porterà un annuncio, riporta Destructoid. Come possiamo vedere, la fiera si terrà dal 23 al 26 maggio, e se andiamo con la memoria ad un anno fa, l'anno scorso era stato annunciata l'uscita di Killer 7. Il mese prossimo dunque, geniale game designer giapponese autore di titoli come No More Heroes, Killer is Dead e Lollipop Chainsaw, terrà un panel che si intitolerà Travis Talks Again, e avrà luogo alle 23:30 (ora italiana) del 25 maggio. I fan non possono far altro che sperare, che sia in arrivo un nuovo capitolo di No More Heroes? E' questo il momento buono o forse questo annuncio arriverà all'E3?

