Sala a Tribù | su Sky Tg24 | ' Io sindaco di Roma? Troppo anche per me'

La puntata 1 di Tribù : ospiti Beppe Sala e Maurizio Molinari | Sky Tg24 | : Al via il programma con Fabio Vitale: interviste ai protagonisti della politica in vista delle Europee. In onda dal martedì al venerdì, alle 20:20. Ospite della prima puntata, il primo cittadino di Milano: "Siri deve dimettersi", dice

Rider - Di Maio : 'Norma è pronta : sarà in legge sul Salario minimo. Previsto il divieto di retribuzione a cottimo' : Quindi il vicepremier ha concluso: 'La strada che rivoluziona il mondo della gig economy è ormai tracciata. I lavoratori del terzo millenio avranno finalmente più diritti e tutele tra cui: copertura ...

Rider - Di Maio : “Norma è pronta : sarà in legge sul Salario minimo. Ci sarà divieto di retribuzione a cottimo” : “La norma sui Rider è pronta. sarà inserita nella legge sul salario minimo che è in discussione in questi giorni al Senato. Se potremo, proveremo a farla diventare legge anche prima, inserendola nella fase di conversione del “decreto crescita“, ma su questo ci sarà bisogno dell’autorizzazione dei presidenti delle Camere.” Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “La norma che stiamo per ...

Pensioni : tra soldi da restituire e contributo di solidarietà - Salasso assegni sopra €1200 : A giugno molti pensionati italiani riceveranno assegni più bassi di quelli incassati a maggio. Il contributo di solidarietà, i nuovi importi delle Pensioni rivalutati con il nuovo penalizzante metodo a 7 fasce e la restituzione di quanto percepito in più a gennaio, febbraio e marzo saranno effettivi probabilmente dal mese di marzo. Ed i sindacati continuano a protestare, oltre che sui tagli di assegno, anche sulla tempistica che adotta l'Inps. ...

Salario minimo - anche in Italia una retribuzione "proporzionata e sufficiente" per legge? : Potrebbe trovare una maggioranza trasversale il disegno di legge M5s che arriva in Senato prima di Pasqua. I socialisti...

