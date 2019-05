Risultati semifinali Europa League – Arsenal travolgente nel segno di Lacazette | pari tra

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) L’supera 3-1 il Valencia, in rimonta, grazie ad un super, pareggio con un gol per parte tra Francoforte e Chelsea: idelled’andata diUn’dal forte accento inglese quella andata in scena questa sera.e Chelsea, le due principali candidate alla vittoria finale, nonché possibili finaliste in un particolare derby londinese, pongono le basi per l’accesso alla finale di Baku. I Gunners superano il Valencia con un netto 3-1: il gol di Diakhaby porta in vantaggio gli spagnoli, rimontati poco dopo da una strepitosa doppietta die dal gol di Aubameyang che, in pieno recupero, chiude i conti. La rete segnata in trasferta lascia però uno spiraglio qualificazione a Rodrigo e compagni che in Spagna tenteranno l’impresa.Più complicata la partita del Chelsea. Il Francoforte si conferma una squadra ostica e ...

