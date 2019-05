ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019)dade la Frontera laper il titolo della MotoGp. Le prime tre gare l'hanno ristretta ad Andrea, Valentinoe Marc, con il rookie Alex Rins - vincitore a sorpresa nel gp delle Americhe, complice la caduta di- a fare da quarto incomodo. In attesa che alla pattuglia dei big si aggiungano Jorge Lorenzo - ancora non al 100% fisicamente ed attardato da qualche problema della sua Honda -, Danilo Petrucci e Maverick Vinales. Con 16 tappe da disputare la corsa al titolo 2019 non e' chiusa per nessuno. "Come l'anno scorso, arrivo ain testa al campionato, ma credo che quest'anno siamo piu' competitivi".si e' mostrato fiducioso nella conferenza stampa che precede il primo giorno di prove.Domenica sara' al via per la 200/a volta in MotoGp. E l'obiettivo minimo del pilota Ducati per festeggiare la cifra tonda e' "salire sul ...

ilfogliettone : Riparte da Jerez la sfida Dovizioso-Rossi-Marquez - - pfellini : Il Motomondiale torna in Europa, riparte da Jerez la caccia al titolo - ilfogliettone : RT @ilfogliettone: MotoGp riparte da Jerez, con Dovi e Rossi in vetta - -