Primo trimestre positivo per Kia

Suning.com - ricavi a 8 mld nel Primo trimestre 2019 : ricavi in crescita nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2019 per Suning.com, la principale attività del gruppo Suning Holdings, la società a cui fa capo la proprietà dell’Inter. L’azienda di Zhang Jindong ha annunciato di aver registrato ricavi per 62,24 miliardi di RMB (circa 8,2 miliardi di euro) nei primi tre mesi dell’anno, con una crescita rispetto al […] L'articolo Suning.com, ricavi a 8 mld nel primo trimestre ...