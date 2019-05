MotoGP Jerez Marquez | Risolta la causa della caduta di Austin

MotoGP - GP Spagna. Valentino Rossi a Sky : 'Il nuovo asfalto di Jerez potrebbe aiutare' : Rossi arriva in Spagna da secondo nel Mondiale con 51 punti, a -3 dal leader della classifica Andrea Dovizioso. Una situazione ideale per affrontare il primo GP europeo, che apre una serie di gare ...

MotoGP – Lorenzo ci crede - Jorge positivo a Jerez nonostante le difficoltà : “vittoria? Perchè no?” : I problemi dei primi tre Gp non abbattono Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda pronto a far bene a Jerez de la Frontera La prima gara europea della stagione 2019 di MotoGp regala a Jorge Lorenzo sensazioni positive: nei giorni scorsi ha più volte rivelato sui social che punta alla vittoria, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nei primi tre Gp della stagione. Nella gara di Austin, Lorenzo ha avuto un problema tecnico con la sua ...

MotoGP - Gp Jerez Conferenza Stampa : Marquez - 'Abbiamo capito il motivo della caduta di Austin - ma non lo posso dire' : MotoGP Gp Spagna Conferenza Stampa - Alla Conferenza Stampa del Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2019, era presente anche Marc Marquez . Il Campione del Mondo in carica è reduce dalla caduta di Austin, arrivata mentre era al comando, ma questo sembra non aver minato la sua fiducia. Il pilota di Cervera ha raccontato di non essersi scoraggiato dopo la ...

Alex Rins - MotoGP GP Spagna 2019 : “Contento per la mia prima vittoria - non ho girato molto in MotoGP a Jerez” : Si è appena conclusa la consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2019, quarta tappa della stagione per il Mondiale MotoGP. Da domani si scende in pista sul tracciato andaluso di Jerez de la Frontera ed uno dei protagonisti più attesi nella classe regina sarà sicuramente il padrone di casa iberico Alex Rins. Il centauro della Suzuki sta disputando una stagione eccellente ed è reduce dalla prima vittoria ...

MotoGP – L’infarto di Casillas e le ambizioni per Jerez - Rins avverte i rivali : “cercheremo di lottare e vincere ancora” : Le sensazioni di Alex Rins alla viglia del Gp di Jerez de la Frontera: le parole dello spagnolo in conferenza stampa E’ un Alex Rins ottimista e motivato, quello che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Dopo la vittoria di Austin, lo spagnolo della Suzuki ha intenzione di continuare a restare con i migliori e lottare ...

MotoGP – Dal nuovo asfalto di Jerez al ricordo di Senna - Dovizioso in conferenza stampa : “la morte di Ayrton? Fu una giornata bruttissima” : Dovizioso sereno alla vigilia del Gp di Spagna: le parole del forlivese della Ducati in conferenza stampa a Jerez de la Frontera I piloti della MotoGp sono schierati in sala stampa per la tradizionale conferenza del giovedì, per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara europea. A Jerez de la Frontera sfoggia un bel sorriso Andrea Dovizioso, che dopo Austin è il leader della classifica piloti e ha dunque una ...

MotoGP – La Yamaha fa trepidare i fan : l’annuncio social del team di Iwata da Jerez de la Frontera [FOTO] : La Yamaha fa sognare i fan con un’importante indiscrezione: nella notte l’annuncio di una novità A Jerez de la Frontera è tutto pronto per il primo weekend di gara europeo: i piloti saranno protagonisti oggi dell’incontro con la stampa mentre domani sarà il momento di scendere in pista per le prime sessioni di prove libere. In attesa di vivere fortissime emozioni con bagarre, sorprese e colpi di scena, la Yamaha ha deciso ...

MotoGP Spagna 2019 - orari tv di Jerez - diretta Sky e differita Tv8 - : ...MotoGp Sabato 4 maggio Ore 8.55 - Prove libere 3 Moto3 - diretta Sky Sport MotoGp Ore 9.50 - Prove libere 3 MotoGp - diretta Sky Sport MotoGp Ore 10.50 - Prove libere 3 Moto2 - diretta Sky Sport ...

MotoGP - Dovizioso e le dinamiche in quel di Jerez : “farà la differenza l’asfalto” : Andrea Dovizioso arriva al Gran premio di Jerez da capoclassifica del Mondiale, con la sua Ducati tenterà di vincere in Spagna Andrea Dovizioso è pronto a scendere in pista in quel di Jerez per il GP di Spagna. Il pilota della Ducati ha rilasciato una breve intervista a Sky alla vigilia del weekend di Jerez al quale arriva da primo in classifica del Mondiale: “nei test e sopratutto nella gara della passata stagione avevamo un buon ...

MotoGP Jerez 2019 : orari tv - diretta Sky e in replica su Tv8. Il programma : MotoGp Jerez 2019: orari tv, diretta Sky e in replica su Tv8. Il programma Nel weekend che va dal 3 al 5 maggio andrà in scena il GP di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del mondiale motociclistico 2019, il primo in Europa dopo le gare svolte in Qatar, Argentina e Stati Uniti. Si tratta di un grande classico. Il circuito, situato nel sud ovest dell’Andalusia, in Spagna, è infatti molto amato dagli appassionati e sempre ...

MotoGP a Jerez : l'analisi di Brembo : Dal 3 al 5 maggio il circuito di Jerez ospiterà il quarto appuntamento del mondiale. Intitolato alla memoria di Ángel Nieto, il pluricampione del mondo scomparso nel 2017, ospita la classe regina dal 1987 però, curiosamente, nel 1988 la gara è stata etichettata GP Portogallo perché il GP Spagna si è disputato a Jarama. Nel 1992 è diventato il ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a Jerez lanciano il guanto di sfida a Marquez : L’attesa era snervante e finalmente si torna a girare. Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Lungo i 4.423 metri iberici i valori andranno a delinearsi con maggior precisione. Dove eravamo rimasti? L’errore dello ...

MotoGP – Meregalli conosce la chiave per un buon weekend di gara a Jerez : “ecco cosa dobbiamo fare” : Meregalli ottimista e fiducioso in vista del Gp di Jerez de la Frontera: le parole del team director Yamaha alla vigilia del primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp Inizia ufficialmente oggi il lungo weekend del Gp di Jerez de la Frontera: i campioni della MotoGp sono pronti per la prima gara europea, valida per il quarto round della stagione 2019. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, a caccia del riscatto davanti al suo pubblico ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : l’avvio da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Urge una svolta sin da Jerez : Il Motomondiale sta per affrontare il quarto round della stagione ed è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda il primo scorcio dell’avventura di Andrea Iannone con l’Aprilia. L’abruzzese classe 1989, reduce dalla bocciatura in Suzuki nella passata stagione, non è ancora riuscito ad adattarsi nel migliore dei modi alla nuova moto e continua a faticare oltremodo anche nel confronto diretto con il compagno di squadra Aleix ...