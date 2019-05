Lissone | Marianna perde il lavoro | ' Mi hanno detto o accetti i turni o fai la mamma'

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) A, provincia di Monza si è consumato l'ennesimo caso di mobbing e discriminazione sul posto diai danni di donne neo-mamme., 35 anni, è stata costretta a lasciare il suo posto didopo la nascita dei due figli gemelli. La donna hadi non essere stata in gradi di rispettare i ritmi dicosì rigidi ed eccessivi, impossibili da conciliare con la sua vita da. La donna in questione aveva chiesto un part-time, che le è stato negato. L'azienda, infatti, l'ha obbligata ad un tipo disucon impegno anche il sabato. Questa è la storia che, purtroppo, ha visto coinvolte molte donne, tra cui anche la giovane trentaseienne Sara di Cosenza che, l'anno scorso, fu prima trasferita ingiustamente a 250 chilometri di distanza da casa e poi licenziata.costretta a lasciare il suo posto diLa storia della giovane 35enne...