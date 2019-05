Due milioni di gatti randagi pronti a essere uccisi entro il 2020 | salsicce avvelenate

Intasca Due milioni con un Gratta e vinci da dieci euro : Uno su 12 milioni ce la fa e vince. In questo caso, il fortunato sta in Veneto, a Malo (in provincia di Vicenza), dove, con un biglietto 'Nuovo 50X' da dieci euro, ha vinto due milioni di euro. Una cosa mai accaduta prima, come conferma il titolare del bar. "E’ la prima volta che qualcuno si aggiudi

Australia - guerra ai gatti selvatici : previsti Due milioni di abbattimenti : Quella che arriva dall'Australia è una notizia che sta facendo davvero discutere, in quanto il governo vorrebbe abbattere due milioni di gatti selvatici. Questo perché, spiegano dalla "terra dei canguri", quest'animale non è autoctono dell'Australia ed, essendo un predatore, minaccia altre specie che caratterizzano il continente, come ad esempio uccelli o rettili. Sono troppi quindi. Ce ne sarebbero, secondo le prime stime, dai due ai sei ...

Due milioni di gatti da uccidere entro il 2020 - l’Australia : “Pericolosi - li avveleneremo” : I felini costituirebbe una minaccia per le specie native del paese. I gatti infatti uccidono ogni anno 377 milioni di uccelli e 649 milioni di rettili nel Paese. Da qui la decisione di sterminarli. Ma le associazioni animaliste insorgono: "Il governo ha basato la sua politica violenta e orribile sulla ricerca speculativa”.

Farming Simulator 19 ha venduto più di Due milioni di copie dal suo lancio : Il titolo, secondo quanto riportato da DSO Gaming , ha venduto più di due milioni di copie fino ad oggi ed è in cima alle classifiche dei best-seller in vari paesi in tutto il mondo. L'editore ha ...

Furti in villa nel Nordest - arrestati tre albanesi. "Bottino di Due milioni per 66 colpi" : La gang dei Furti in villa nel Nordest - con 66 colpi all'attivo - è stata sgominata dalla polizia di Pordenone , che ha arrestato tre albanesi ritenuti responsabili delle ruberie oltre che di altri ...

Gazzetta annuncia : "Allan al Psg per 50 milioni - via anche Diawara. Bloccati Fornals e Veretout : cifre e dettagli delle Due offerte" : Calciomercato Napoli, Allan e Diawara verso la cessione L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà per certe le cessioni di Allan e Diawara con tre possibili sostituti: 'La discussione verte ...

Più di Due milioni di password WiFi esposte senza protezione su Internet - ci sarà anche la vostra? : Un'applicazione del Play Store, con oltre 100.000 download, ha lasciato esposto e senza protezione un database con oltre 2 milioni di password di reti WiFi. L'articolo Più di due milioni di password WiFi esposte senza protezione su Internet, ci sarà anche la vostra? proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Juve - offerta incredibile per Chiesa : pronti 70 milioni più Due bianconeri! Contatti con papà Enrico - i dettagli : Intanto, rivela il Corriere dello Sport, Paratici lavora sottotraccia con papà Enrico , ex calciatore anch'esso, nel tentativo di convincerlo ad accettare la proposta della Juve e allontanare le ...

Napoli - Due milioni di articoli pasquali sequestrati in negozi cinesi : Circa un milione e ottocentomila articoli pasquali, non sicuri, sono stati sequestrati a Cicciano, Napoli,, dalla Guardia di finanza del comando di Nola. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di ...

Gedi - obiettivo redditività. Due milioni di utile nel trimestre : Il settore dell'editoria è ancora in forte sofferenza, ma l'amministratore delegato del gruppo Gedi, Laura Cioli, guarda al futuro prossimo fiduciosa di poter mantenere risultati migliori del mercato. ...

Fanno una grigliata e mandano in fiamme ettari di bosco : 13 milioni di multa a Due ventenni di Como : Stavano facendo una grigliata quando hanno perso il controllo del fuoco, che ha subito raggiunto il bosco vicino distruggendo 110 ettari di piante sul lago di Como. Ora i carabinieri forestali hanno presentato ai due studenti ventenni responsabili dell’incendio una multa di 13 milioni di euro. I fatti risalgono al 30 dicembre scorso: i due, secondo quanto riporta “Il Giorno”, erano nella casa del nonno di uno di loro con amici ...

