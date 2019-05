Cos’è il Lupus e come si manifesta | dai primi sintomi ai segni sulla pelle

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il 10 maggio,da 16 anni a questa parte, ricorre il WorldDay. Sull’onda dello slogan internazionale “Let’s join together to fight– Uniamoci per combattere il”, si celebrerà la giornata mondiale di sensibilizzazione verso questa malattia cronica e autoimmune che colpisce bambini (5 su 1milione) e adulti di tutto il Pianeta, in prevalenza donne (il rapporto femmine/maschi è di 9 a 1), unendo in questa battaglia medici e pazienti. Anche quest’anno, infatti, il Gruppo LES Italiano è presente all’appuntamento mondiale del 10 maggio con iniziative su tutto il territorio. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la popolazione e le istituzioni verso questa malattia, che interessa 60.000 persone solo in Italia, perché uno dei problemi che maggiormente viene riscontrato è la diagnosi tardiva», sostiene Augusta Canzona, Presidente del Gruppo LES: «Con i momenti ...

