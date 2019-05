Corruzione | sentenze pilotate al Consiglio di Stato | giudizio immediato per tre giudici e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto ilper quattro indagati nell’inchiesta sulle ipotizzatealdi. Il 18 giugno prossimo èfissato il processo per il giudice (sospeso) Nicola Russo, per l’ex presidente deldi Giustizia Amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis, per l’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e per il deputato dell’assemblea regionale siciliana Giuseppe Gennuso. Sono accusati diin atti giudiziari. I quattro erano stati arrestati il 7 febbraio scorso. L’ipotesi della procura, accolta dal gip che aveva disposto i domiciliati, è l’esistenza di un sistema corruttivo in cuiamministrativi si sarebbero erano messi al servizio di privati in cambio di mazzette: circa 150mila euro.Soldi dati e promessi per “comprare”...

NewSicilia : L'accusa è quella di corruzione in atti giudiziari #Newsicilia - Cinzialeggio : RT @GDS_it: Sentenze pilotate al Consiglio di Stato, in 4 a giudizio immediato per #corruzione: nomi e foto - VGiannetto : Sentenze pilotate al Consiglio di Stato, in 4 a giudizio immediato per corruzione, anche Gennuso e De Lipsis -