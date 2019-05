Alitalia | due anni di ulteriori guai La situazione non si sblocca | troppo indebitata per

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Alitalia - due anni dal fallimento. E i commissari studiano l'ennesimo rinvio della scadenza dei termini : ROMA - Dovrebbe arrivare oggi la decisione dei commissari Alitalia sull'ennesimo rinvio dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti scaduti due giorni fa. Non ci sono grosse novità ...

Alitalia e due anni vissuti a non far nulla a carico del contribuente : Alitalia sta andando avanti grazie al prestito ponte di 900 milioni di euro, che non verrà mai restituito e che verrà invece trasformato in partecipazione diretta del ministero dell'Economia e delle ...