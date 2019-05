Venezuela | in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro Nuovi scontri nella capitale

Piazza contro piazza : in Venezuela dopo l'offensiva di Guaidò - sia lui che Maduro si appellano ai sostenitori : Venezuela, piazze contro in un Primo maggio segnato da proclami di guerra, accuse di golpe, e con le Forze armate sempre più ago della bilancia di quella che ormai è diventata una guerra civile. Si svolgerà a partire da 15 punti di Caracas e in 21 Stati Venezuelani la mobilitazione convocata contro il governo del presidente Nicolas Maduro dal leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim ...

Venezuela - Guaidò : "Anche oggi in piazza" : Situazione sempre incandescente in Venezuela, dopo il fallimento del dilettantesco tentativo di golpe contro il regime di Maduro andato in scena ieri. Fonti locali hanno riferito di blindati del regime madurista che hanno travolto la folla scesa in strada a Caracas e in altre città Venezuelane. Venezuela, Maduro: 'Stiamo sventando il golpe'. 37 feriti e 11 persone ...

Venezuela : in piazza a Caracas e in 21 Stati contro Maduro : ... ed è stata giustificata dalla"crescente instabilità politica e dalle tensioni". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Aporrea, la sera di martedì il servizio di tracciamento dei voli ...

Venezuela - morto un ventiquattrenne ad Aragua. Guaidò invita il popolo in piazza - Maduro non si arrende : ... alla fine saranno 55 paesi, Italia esclusa, gli Usa hanno subito emanato nuove pesantissime sanzioni che hanno logorato la già disperata economia locale, e hanno accentuato il loro sostegno ...

Venezuela - Guaidò : oggi ancora in piazza : 7.50 Il leader dell'opposizione, autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Guaidò,invita i Venezuelani a scendere in piazza anche oggi per la "fase definitiva dell'Operazione libertà". Maduro "non gode del rispetto delle Forze armate",dice Guaidò in un video diffuso su Youtube.Avevamo informazioni certe che "l'usurpatore aveva tutto pronto per andarsene, e che sono state forze straniere che lo hanno obbligato a restare".Abbiano ...

Venezuela - governo : in piazza il 6/4 : CARACAS, 1 APR - Diosdado Cabello, vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela, Psuv, al governo, ha annunciato che, in appoggio alle azioni del presidente Nicolás Maduro per il ...

Il Venezuela scende in piazza - ma Mosca aiuta Maduro con i soldati : Gli unici Paesi che sostengono Maduro sono la Russia, che ha pure inviato i suoi militari,, la Bielorussia, che ha una partnership economica e politica con Caracas, Iran, Turchia, Grecia, Siria, ...

Venezuela : Guaidò - sabato tutti in piazza : ANSA, - CARACAS, 7 MAR - "Venezuela, in piazza sabato prossimo!": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento di Caracas che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha rilanciato il suo ...

Guaidó sfida Maduro e torna in Venezuela : “Lottiamo in piazza” : Il capo dell’opposizione torna in patria e non fa niente per nasconderlo. Juan Guaidó lancia una nuova sfida a Nicolas Maduro e tenta un’altra spallata: «Sabato tutti in piazza, non ci riposeremo nemmeno un secondo», grida alla folla di Caracas che lo accoglie come un eroe dopo un mini esilio di dieci giorni. ...

